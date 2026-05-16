Sosta e piazza Cittadella sono tornate al Comune. Tarasconi: «Svolta storica»

Il segno più simbolico della svolta è lo smontaggio del tabellone che dominava dall’alto della palizzata con indicate tutte le informazioni sul parcheggio interrato da 261 posti incompiuto da 14 anni. E d’altra parte una gru che ancora svetta su un lato del cantiere, lascito non richiesto di Gps-Piacenza Parcheggi, sembra far intendere che la partita non va considerata definitivamente chiusa, tenuto conto delle rimanenti pendenze giudiziarie.

Sono i fotogrammi che meglio sintetizzano la giornata di ieri, che ha visto la riconsegna al Comune dell’area di piazza Cittadella e della gestione della sosta a pagamento, due dei tre servizi appaltati nel 2012 a Gps-Piacenza Parcheggi, interrotti a seguito degli ultimi pronunciamenti giudiziari che hanno reso efficacia la risoluzione contrattuale decisa da Palazzo Mercanti a fine 2025.



