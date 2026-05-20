Strisce blu, riattivati i parcometri dopo il passaggio di consegne Gps-Comune

Dalla mattina di mercoledì 20 maggio sono stati riattivati i 122 parcometri sul territorio comunale di Piacenza per il pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento. Palazzo Mercanti ha avviato da venerdì 15 maggio la fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio. Il passaggio di consegne e i contestuali controlli tecnici hanno così evidenziato la necessità di interventi su metà dei POS (le apparecchiature che permettono il pagamento con carta di credito o bancomat) di cui i parcometri sono dotati, che durante la precedente gestione esterna avevano fatto registrare malfunzionamenti.

In questa fase di transizione e ripristino della piena funzionalità, gli utenti possono comunque pagare la sosta in tutta la rete dei parcometri tramite monete o, preferibilmente, attraverso le piattaforme smart già attive, quali Easy Park, Telepass e Mooneygo.