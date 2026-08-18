Sul treno senza biglietto aggredisce gli agenti intervenuti: denunciata
Si tratta di una 31enne straniera. Anche in Questura ha continuato a inveire con toni accesi
Redazione
|5 ore fa
Una 31enne straniera, residente a Piacenza e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stata denunciata dalla polizia, nella giornata di lunedì 17 agosto, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. La donna viaggiava sul treno senza biglietto e alla richiesta del capotreno di esibire i documenti per la contestazione della relativa sanzione amministrativa, ha opposto un netto rifiuto, manifestando l'intenzione di non abbandonare il vagone e bloccando di fatto la regolare partenza del convoglio, con conseguenti ritardi e disagi per i viaggiatori presenti.
E' stato richiesto l'intervento di una volante di polizia, ma anche con gli agenti ha reiterato il rifiuto di identificarsi e di scendere dal treno, aggrappandosi saldamente al passamano dell’uscita e reagendo in modo violento e aggressivo nei loro confronti.
Bloccata e fatta scendere dal convoglio, la 31enne ha proseguito con la sua condotta aggressiva durante l'intero percorso fino all'esterno dello scalo ferroviario e all'interno dell'autovettura di servizio, a bordo della quale ha sferrato ripetuti calci contro la paratia divisoria; anche nei locali della Questura, la passeggera ha continuato a inveire con toni accesi, colpendo con calci la porta della sala d'attesa.
E' stata successivamente identificata e denunciata per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di Pubblico Servizio e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.
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