Tamponamento tra bus e tre auto alle porte di Piacenza, passeggeri feriti

Un tamponamento tra un bus Seta e tre auto si è verificato nella mattinata di mercoledì 8 aprile sulla provinciale 6 alle porte di Piacenza. Alcuni passeggeri del bus hanno riportato lievi ferite e sono stati portati al pronto soccorso. Coinvolta anche una donna incinta che per precauzione è stata trasportata in ospedale per controlli. Intervenute sul posto le ambulanze di Croce bianca, pubblica assistenza San Giorgio e Croce rossa, oltre a vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, carabinieri per i rilievi, la polizia per la viabilità e il personale di Sicurezza&Ambiente. Durante le operazioni di soccorso in traffico è rimasto completamente bloccato.