Tamponamento tra quattro auto in tangenziale, traffico in tilt

Lunghe code sulla tangenziale sud di Piacenza, tra Montale e Le Mose, nella mattinata di martedì 14 aprile, a causa di un tamponamento tra quattro auto. Due persone sono rimaste leggermente ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, l'auto infermieristica del 118 e le ambulanze di Croce rossa e Anpas.