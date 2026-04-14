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Tamponamento tra quattro auto in tangenziale, traffico in tilt

Nel tratto tra Montale e Le Mose

Redazione Online
|1 ora fa
Tamponamento tra quattro auto in tangenziale, traffico in tilt
1 MIN DI LETTURA
Lunghe code sulla tangenziale sud di Piacenza, tra Montale e Le Mose, nella mattinata di martedì 14 aprile, a causa di un tamponamento tra quattro auto. Due persone sono rimaste leggermente ferite. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, l'auto infermieristica del 118 e le ambulanze di Croce rossa e Anpas.

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