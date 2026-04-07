Trasporto pubblico a impatto zero, sette nuovi bus elettrici arrivati
L'inaugurazione nella mattinata di martedì 7 aprile in piazza Mercanti a Piacenza
Gabriele Faravelli
|6 ore fa
La flotta urbana degli autobus si arricchisce con sette nuovi mezzi 100% elettrici. Sono gli E-bus MAN Lion's City 12E, che, insieme ai tre già in servizio da marzo 2025 completano la fornitura di dieci autobus a impatto zero acquistati con risorse del PNRR per un totale di 7,5 milioni di euro assegnati al Comune di Piacenza e con i quali è stata anche realizzata un'infrastruttura di ricarica ultra-rapida a 25 postazioni nel deposito Seta di via Arda.
I sette autobus possono accogliere fino a 79 passeggeri, di cui 29 con un posto a sedere, il loro impiego aumenta così il totale dei mezzi in città che sale a una cinquantina circa su tutte le tratte urbane. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta stamattina davanti al Comune alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e dei rappresentanti di Seta e di Tempi Agenzia.
foto MAURO DEL PAPA
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