Un Suv rubato sfreccia nella notte, poi la fuga nei campi: 23enne denunciato
Da un "semplice" controllo a Bettola sono iniziati i sospetti e la meticolosa attività investigativa dei carabinieri. Il mezzo era stato rubato in via Martiri della Resistenza a Piacenza
Redazione Online
|1 ora fa
I carabinieri durante i controlli in strada
Un Suv bianco che compare nella notte, rallenta all’improvviso alla vista della pattuglia, poi riparte a forte velocità nel centro di Bettola. È da quell’istante, apparentemente rapido ma decisivo, che prende avvio l’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Bettola, conclusa con la denuncia in stato di libertà di un giovane per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.
I fatti risalgono alla notte del 29 novembre 2025. Una pattuglia dei carabinieri di Bettola, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si trova in piazza Sant’Ambrogio quando, intorno alle 3.30, nota sopraggiungere un Suv bianco proveniente dalla statale 654. Il conducente, accortosi della presenza dell’auto di servizio con le luci blu, arresta bruscamente la marcia all’altezza del bar Centrale.
Uno dei militari tenta di avvicinarsi, ma il veicolo riparte a forte velocità, attraversa piazza Colombo e si dilegua lungo via Nogent Sur Marne.
Circa una ventina di minuti dopo, in via Circonvallazione, i carabinieri controllano due giovani che si trovano a piedi nei pressi del luogo in cui era stato registrato il passaggio del mezzo.
In quel momento il veicolo non risulta ancora denunciato come rubato, ma la manovra sospetta e l’allontanamento improvviso non vengono sottovalutati dai militari, che avviano immediatamente i primi accertamenti.
Il mattino seguente, grazie al lavoro congiunto con la polizia locale e all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, i carabinieri riescono a individuare la targa del Suv: si tratta di una Toyota Rav4 bianca, risultata poi rubata a Piacenza intorno alla mezzanotte. Il proprietario riferisce di aver parcheggiato l’auto in città in via Martiri della Resistenza nella notte e di essersi accorto della scomparsa alcune ore dopo.
A quel punto, i carabinieri di Bettola dispongono ulteriori verifiche sul territorio. Il veicolo viene inserito nei sistemi di allerta e, nella tarda mattinata dello stesso giorno, torna a transitare nel centro abitato di Bettola. La segnalazione consente l’intervento della pattuglia della stazione carabinieri di Farini, che individuano l’auto e iniziava a seguirla.
Il conducente, però, tenta nuovamente la fuga, aumentando la velocità in direzione Bettola-Farini, ma perde il controllo del mezzo causando un sinistro stradale autonomo e si dà alla fuga a piedi nei terreni adiacenti lungo il greto del torrente Nure, facendo perdere le proprie tracce.
Il Suv viene ritrovato e intanto viene richiesto l’intervento del personale specializzato dell’aliquota operativa del Nor della compagnia carabinieri di Bobbio, che procede ai rilievi e al repertamento delle tracce presenti sul veicolo.
I reperti dattiloscopici vengono inviati al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma. Dalla relazione tecnica emerge una corrispondenza con uno dei giovani controllati dai carabinieri di Bettola nella notte del 29 novembre, pochi minuti dopo il passaggio del veicolo rubato. Sulla base di tali risultanze, i militari hanno denunciato il giovane conducente di 23 anni di origini ucraine residente a Vigolzone per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.