Vandali al sacrario dei Caduti: «Gesto che fa male alla collettività»

Manomesso l’impianto di illuminazione, danneggiata una luce votiva, rubato un braciere. Raid vandalico nei giorni scorsi al sacrario dei caduti sotto le arcate interne di palazzo Gotico, con affaccio su piazzetta Pescheria, nel cuore di piazza Cavalli. Presentata denuncia alla polizia locale. «È accaduto un fatto increscioso riguardante il sacrario di piazzetta Pescheria e non è il primo episodio», spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni. «Che si tratti o meno di una ragazzata, i sacrari sono luoghi simbolo per i caduti e per la nostra comunità. L’amministrazione comunale ha sporto denuncia contro ignoti. È un’azione che fa male alla collettività».

Gli accertamenti sono in corso. Il sacrario sarà ripristinato nelle prossime settimane, con interventi previsti sull’impianto elettrico, oltreché la sostituzione della luce votiva e il reintegro degli arredi mancanti. Lo spazio ricorda le vittime civili, tra cui i lavoratori caduti nelle esplosioni avvenute alla Pertite, laboratorio di caricamento proiettili militari in via Emilia Pavese: l’8 agosto 1940 una deflagrazione devastò la struttura causando 47 morti e centinaia di feriti.