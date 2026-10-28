Carovita, doppio corteo in città: "Saremo sì energici, ma pacifici"

L’onda lunga della protesta del 17 -18 ottobre, con gli episodi di saccheggio e di violenza che si è portata dietro, e della psicosi dello scorso fine settimana che ha investito anche la nostra città, farà sì che presumibilmente il tema centrale del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cposp), che si riunisce oggi in prefettura, porrà il focus sulla doppia manifestazione in programma venerdì 30 ottobre a Piacenza.

Il comitato, al quale partecipa il questore, ma che fra gli altri vede anche la presenza della sindaca di Piacenza, si ritrova ogni settimana; in questa occasione un’attenzione maggiore in ottica preventiva sarà però rivolta alle due manifestazioni che, bene chiarirlo subito, gli organizzatori definiscono «assolutamente pacifiche».

Entrambe partiranno di primo mattino. La prima vedrà scendere in strada il sindacato Usb, Potere al Popolo!, il Collettivo Randagio, il Collettivo Alt, il Collettivo 26x1, Una voce per Gaza: la partenza è alle 8.30 (9 per chi lavora) davanti al Cheope.

Alle 8 di venerdì partirà dal liceo Cassinari l’altro corteo, organizzato dai SiCobas, Controtendenza e dal collettivo femminista “R-Esisto”, a cui si aggiungerà il neonato Coordinamento genitori-studenti.