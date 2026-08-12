Vertenza farmacie comunali, sigle sindacali ai ferri corti

Sui 19 dipendenti delle Farmacie Comunali 13 hanno firmato un documento che, sconfessando la Cgil, chiarisce che il sindacato non ha il mandato di trattare a loro nome, inviato alla sigla sindacale e all’azienda partecipata del comune di Piacenza.La vertenza sindacale fra Farmacie Comunali - società partecipata per il 51% dal Comune di Piacenza - si risolve al momento in una rottura fra le due sigle sindacali: Ugl Terziario e Cgil.

Lo rende noto proprio Ugl, che parla di una frattura dopo l’assemblea del 3 agosto scorso. «C’è un solo incontro - dice il sindacato - che potrà scongiurare il conflitto sindacale tra le lavoratrici ed i lavoratori delle Farmacie Comunali di Piacenza e l’azienda partecipata, riaprendo la trattativa su basi trasparenti, con tempi certi e con un eminente arbitro terzo quale la Prefettura. Un incontro che serve a tentare la conciliazione tra le parti e prevenire lo sciopero tramite un confronto formale davanti a un’autorità terza (come la Prefettura o il Ministero), come previsto dalla legge 146/90 che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

L’incontro avverrà dopo l’avvio formale della procedura che sarà attivata da UglTerziario».