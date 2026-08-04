«Via Bentelli, appello inascoltato: le buche sono ancora tutte lì»

«Ad aprile ho inviato una segnalazione dettagliata - ci informa una nostra lettrice residente della zona - riguardante il grave stato di degrado dei marciapiedi e delle strade di Via Bentelli, Via Vigotti e delle aree limitrofe alla Veggioletta. A tale comunicazione è seguita la risposta del Comune, nella quale veniva indicato che erano stati avviati interventi puntuali di ripristino, che la situazione era monitorata dagli uffici competenti e che la via era stata inserita tra le priorità per futuri interventi di manutenzione straordinaria».

«Ad oggi -lamenta la nostra lettrice - tuttavia non ho più ricevuto alcun aggiornamento e, soprattutto, non ho riscontrato alcun intervento concreto. La situazione è rimasta invariata e continua a peggiorare giorno dopo giorno. Qualche sera fa sono caduta a causa delle pessime condizioni della pavimentazione. Fortunatamente non ho riportato conseguenze gravi, ma l’episodio conferma ancora una volta quanto segnalato ripetutamente negli ultimi anni e quanto il problema rappresenti un reale pericolo per i residenti».

All’accorato appello la lettrice allega nuove fotografie che documentano l’attuale stato di Via Bentelli, Via Vigotti e di altre strade del quartiere. Le immagini mostrano chiaramente una situazione diffusa di dissesto che rende difficoltoso e pericoloso il transito pedonale.