«Via Bentelli, appello inascoltato: le buche sono ancora tutte lì»
La protesta di una cittadina, nostra lettrice: «Il Comune ha detto che sarebbe intervenuto»
Redazione
|2 ore fa
Una delle buche di via Bentelli
«Ad aprile ho inviato una segnalazione dettagliata - ci informa una nostra lettrice residente della zona - riguardante il grave stato di degrado dei marciapiedi e delle strade di Via Bentelli, Via Vigotti e delle aree limitrofe alla Veggioletta. A tale comunicazione è seguita la risposta del Comune, nella quale veniva indicato che erano stati avviati interventi puntuali di ripristino, che la situazione era monitorata dagli uffici competenti e che la via era stata inserita tra le priorità per futuri interventi di manutenzione straordinaria».
«Ad oggi -lamenta la nostra lettrice - tuttavia non ho più ricevuto alcun aggiornamento e, soprattutto, non ho riscontrato alcun intervento concreto. La situazione è rimasta invariata e continua a peggiorare giorno dopo giorno. Qualche sera fa sono caduta a causa delle pessime condizioni della pavimentazione. Fortunatamente non ho riportato conseguenze gravi, ma l’episodio conferma ancora una volta quanto segnalato ripetutamente negli ultimi anni e quanto il problema rappresenti un reale pericolo per i residenti».
All’accorato appello la lettrice allega nuove fotografie che documentano l’attuale stato di Via Bentelli, Via Vigotti e di altre strade del quartiere. Le immagini mostrano chiaramente una situazione diffusa di dissesto che rende difficoltoso e pericoloso il transito pedonale.
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