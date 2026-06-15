Via Boselli, al via il cantiere per la rotatoria. Salvi gli alberi

Sono iniziati oggi, lunedì 15 giugno, con le operazioni di deasfaltatura i lavori per la realizzazione della configurazione definitiva della rotatoria tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza, uno degli interventi viabilistici più complessi attualmente in programma in città. L'opera interessa infatti un nodo particolarmente trafficato e strategico per la mobilità cittadina, attraversato ogni giorno da migliaia di veicoli e punto di collegamento tra importanti direttrici urbane. Proprio per questo motivo il cantiere è stato programmato per fasi successive, con l'obiettivo di limitare il più possibile l'impatto sulla circolazione.

L'intervento consentirà di completare la trasformazione dell'incrocio che negli ultimi due anni è stato gestito con una soluzione provvisoria, migliorando la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico e la mobilità sostenibile grazie alla realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti.

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda la tutela e il rafforzamento del patrimonio arboreo presente nell'area. La revisione progettuale voluta dall'Amministrazione comunale ha infatti consentito di salvaguardare integralmente tutte le alberature esistenti. Non solo: il progetto prevede anche la messa a dimora di otto nuovi alberi nelle aree verdi laterali, incrementando complessivamente la presenza di verde urbano.

La configurazione definitiva recepisce inoltre la variante progettuale elaborata nei mesi scorsi dagli Uffici comunali sulla base delle osservazioni emerse durante la fase sperimentale. La revisione ha consentito non solo di mantenere integralmente le alberature esistenti, ma anche di ampliare gli spazi destinati alla mobilità ciclopedonale, migliorando accessibilità e sicurezza per gli utenti più vulnerabili della strada. Le risorse inizialmente destinate alla rimozione delle piante saranno reinvestite per la messa a dimora di otto nuove alberature, con esemplari di dimensioni più significative rispetto a quelli inizialmente previsti.

«Quando abbiamo deciso di rivedere il progetto ci siamo dati un obiettivo molto chiaro: migliorare la sicurezza e la funzionalità dell'intersezione senza rinunciare al patrimonio arboreo esistente – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi –. Oggi possiamo dire di aver raggiunto questo risultato. Tutti gli alberi presenti saranno salvati e, anzi, il verde verrà incrementato con nuove piantumazioni. È un intervento che rende più sicuro uno dei principali nodi viabilistici della città e che dimostra come sia possibile coniugare infrastrutture, qualità urbana e attenzione all'ambiente. Credo sia un risultato importante per tutta la città».

«Parliamo di un intervento significativo sotto il profilo viabilistico e della sicurezza, che consentirà di dare una sistemazione definitiva a un'infrastruttura ormai entrata nelle abitudini dei piacentini e che ha già dimostrato la propria efficacia nella regolazione dei flussi di traffico e nella riduzione dell'incidentalità – evidenzia il vicesindaco Matteo Bongiorni –. La fase sperimentale ci ha consentito di verificare sul campo il funzionamento della rotatoria e di introdurre alcuni miglioramenti progettuali. Per questo desidero ringraziare i cittadini, i residenti e le associazioni che hanno contribuito in modo costruttivo al confronto su quest'opera. Le osservazioni raccolte ci hanno aiutato a raggiungere un risultato importante: mantenere tutte le alberature esistenti, aumentare il verde presente e migliorare ulteriormente la qualità complessiva dell'intervento».

I lavori, affidati alla ditta Edil Losa di Gragnano Trebbiense nell'ambito di un intervento del valore di circa 600 mila euro, sono partiti con le attività preliminari all'interno della corona centrale della rotatoria. Con la conclusione dell'anno scolastico il cantiere entrerà progressivamente nelle fasi successive, nell'intento di ridurre il più possibile l'impatto sulla viabilità circostante.

La conclusione dell'opera è prevista tra i mesi di ottobre e novembre. Eventuali modifiche temporanee alla circolazione che dovessero rendersi necessarie durante le diverse fasi del cantiere saranno comunicate tempestivamente ai cittadini.