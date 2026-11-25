Via Calzolai diventa contrada in vista del Natale 2026 ma l’idea dei protagonisti - i 25 commercianti e galleristi della strada - è di rendere stabile tutto l’anno l’iniziativa.

Loretta Molinari, gallerista, racconta volentieri la genesi del progetto che sta raccogliendo il favore dei piacentini e promuovendo l’identità della strada. Ogni stendardo è di colore bianco e rosso e, a intervalli regolari, reca la scritta “contrada” e “Calzolai”.

Un’idea semplice ma al tempo stesso carica di significato, che mostra la faccia bella di un commercio di strada che non si piega a internet ma anzi, rilancia alla grande e lo fa con un forte spirito di squadra.