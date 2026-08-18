Via Morigi, da lunedì 24 agosto al via il senso unico

A partire dalle ore 6 di lunedì 24 agosto 2026, in via Morigi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castagna e il sistema a rotatoria con via XXIV Maggio e via Da Saliceto, sarà attivo il senso unico di marcia con direzione da via Castagna verso la rotatoria. Sul lato est della carreggiata sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e verrà istituito un percorso pedonale complanare sul lato ovest.

«L’obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni - è trovare un equilibrio che tenga insieme il rispetto delle normative del Codice della Strada, il corretto esercizio di tutti i servizi pubblici, la sicurezza e l’agibilità da parte di tutte le categorie di utenti, e la possibilità di sosta, elemento fondamentale, soprattutto in questa zona, data l’alta densità abitativa e presenza di numerose attività e servizi».

Resta a doppio senso di marcia il tratto di via Morigi tra via Castagna e il semaforo di via Cella.