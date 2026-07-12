Via Spezzaferri,  giardini e dintorni: «Noi esasperati, servono controlli»

«Salgono sulle auto parcheggiate per farsi un selfie». Quando va bene, perché c’è chi dice che qualcuno arriva «a spingere le automobili o a prenderle a calci». «Altri cercano di scavalcare la cancellata e si fermano soltanto se qualcuno li vede e comincia a urlare» aggiunge un signore.

Di più. «È frequente lo spaccio - spiega un donna - addirittura utilizzano fuochi d’artificio per richiamare clienti». E ancora: «È incredibile, questi gruppi di teppisti si muovono incontrollati, ragazzi senza alcun senso civico ed educazione. La situazione è ormai diventata insostenibile, chiediamo maggiori controlli e un presidio. Qui non si vive più». “Qui” indica un luogo preciso, quel gruppetto di strade dove si incrociano via Spezzaferri, i vicini Giardini Monte Pasubio, l’area di sgambamento cani di via De Nicola, e la cascina alla Madonnina.

Nel campo limitrofo, oggi cadenzato dai rotoli di fieno, sorgerà il nuovo ospedale. Qui finisce la città. Per i residenti, da qualche tempo, qui comincia, se non la paura, l’inquietudine.