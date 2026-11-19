A Monticelli anagrafe sotto stress, valanga di richieste di cittadinanza
Nel 2026 gestite 159 pratiche in 11 mesi di cui 95 per discendenza. Il Comune estende i termini fino a 180 giorni
Valentina Paderni
|2 ore fa
Il municipio di Monticelli - © Libertà/Valentina Paderni
Le richieste di cittadinanza, per la loro complessità, mandano in tilt un po’ tutti gli uffici di stato civile comunali. Così anche il Comune di Monticelli si adegua alla normativa più recente in materia, e soprattutto dà modo alle dipendenti di avere più respiro per poter analizzare gli atti. Con una recente modifica votata all’unanimità del consiglio comunale, del vecchio regolamento datato 1997 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, si va ad ampliare a un massimo di 180 giorni, anziché i 30 ordinari, la finestra temporale per portare a termine l’iter di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Un provvedimento, adottato anche da altri enti locali limitrofi, che nasce da un’esigenza specifica, come ha spiegato in consiglio comunale la responsabile Elena Mosconi.
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