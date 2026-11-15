Agrivoltaico e parco api verso il passo indietro

La società che ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione per realizzare a Polignano un impianto agrivoltaico con pascolo apistico fa marcia indietro. Il progetto prevede l’installazione di 9.087 pannelli su una superficie agricola di 83.270 metri quadrati (oltre undici campi da calcio), alle spalle dell’abitato della frazione di San Pietro in Cerro che si sviluppa lungo la strada provinciale. Accanto alla produzione di energia solare, la società romana che ha proposto l’impianto suggerisce di inserire 120 arnie per l’allevamento di potenziali migliaia di api.

Il sindaco Stefano Boselli, pur trovandosi costretto ad approvare la procedura, dovendo rispettare la normativa sovracomunale in vigore, ha chiesto agli altri enti di valutare bene il progetto, riuscendo ad ottenere una serie di prescrizioni. Si è poi fatto portavoce della sua preoccupazione e di quella dei suoi concittadini nel dover convivere con il rischio di incorrere in casi di shock anafilattico per la puntura di imenotteri e ha interpellato il presidente della Repubblica, la presidente del Consiglio, il presidente Anci e la Prefettura.

Una serie di azioni che hanno messo in allerta la società di Roma che ha realizzato il progetto, tanto da essere pronta, pare, a rinunciarci.