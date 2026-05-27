“Antonio” vagava sulla strada per Muradolo: i carabinieri evitano il peggio

Momenti di apprensione nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 7.30, lungo la strada per Muradolo, nel territorio di Pontenure, dove un cane vagante stava creando una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito. L’animale si muoveva lungo una carreggiata non particolarmente ampia, con il rischio di provocare brusche manovre, rallentamenti improvvisi o incidenti.

A notarlo è stata una donna al volante che, preoccupata per le possibili conseguenze sia per il cane sia per gli utenti della strada, ha immediatamente contattato il 112. Sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piacenza. I militari, giunti rapidamente lungo la strada, hanno individuato il cane e si sono adoperati per avvicinarlo con cautela, evitando che potesse spaventarsi ulteriormente e correre in mezzo alla carreggiata. Con pazienza e attenzione, i carabinieri sono riusciti a recuperarlo e a tranquillizzarlo.

Da successivi accertamenti è emerso che il cane, di nome Antonio, si era allontanato da una cascina della zona, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. I militari sono quindi riusciti a rintracciare il proprietario, che è stato avvisato e ha raggiunto il luogo dell’intervento per riprendere con sé l’animale.