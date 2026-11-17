Telecamere montate sulle biciclette per esaminare le condizioni della ciclovia VenTo, il grande itinerario cicloturistico che collegherà Torino a Venezia seguendo il corso del Po. Sono iniziate oggi, martedì 17 novembre, e proseguiranno fino a giovedì 19 le operazioni di rilievo promosse dalla Regione Emilia-Romagna lungo il tracciato compreso tra Piacenza e Goro, nel Ferrarese.

In provincia di Piacenza saranno interessati cinque Comuni: Piacenza, Caorso, Monticelli, Castelvetro e Villanova. Il monitoraggio coinvolge anche le province di Parma, Reggio Emilia e Ferrara, seguendo l'itinerario che si sviluppa sulla destra del fiume Po.

Biciclette e telecamere per controllare il percorso

A effettuare i rilievi sarà personale incaricato dalla Regione, che percorrerà il tracciato in bicicletta utilizzando strumenti tecnologici avanzati, comprese telecamere per acquisire immagini dell'infrastruttura.

L'obiettivo è raccogliere informazioni utili a conoscere lo stato dei percorsi ciclabili e a programmarne la manutenzione. La delibera regionale che disciplina l'attività, approvata il 9 novembre, prevede infatti campagne periodiche di monitoraggio attraverso tecnologie capaci di rilevare le caratteristiche fisiche delle ciclovie: tipologia del fondo, larghezza del percorso, condizioni di manutenzione e segnaletica.

Tra gli strumenti contemplati dal programma regionale figurano anche laser scanner, giroscopi, droni e sistemi di rilevazione satellitare o fotogrammetrica, sebbene per questa specifica campagna siano state annunciate espressamente le riprese con telecamere.

Come saranno tutelate le persone riprese

Particolare attenzione è riservata alla tutela della privacy. Le immagini raccolte saranno trattate oscurando gli elementi che consentono di identificare le persone, come i volti, e i veicoli attraverso le targhe.

La delibera dispone inoltre che le riprese siano programmate, per quanto possibile, nei momenti di minore frequentazione dei percorsi e che la registrazione audio sia disattivata. Gli operatori saranno riconoscibili grazie ad appositi segni distintivi, presenti anche sulle biciclette, e potranno fornire chiarimenti ai cittadini.

È previsto anche il diritto di opposizione e di rimozione delle immagini nel caso in cui una persona risulti comunque indirettamente riconoscibile.

I dati serviranno anche a un progetto digitale

Le informazioni raccolte non serviranno soltanto a fotografare le condizioni attuali della ciclovia. I risultati dei monitoraggi confluiranno infatti nel progetto regionale VERA, dedicato alla realizzazione di un sistema digitale per la conoscenza del territorio e della qualità dell'aria.

In particolare, è previsto lo sviluppo della sezione VERA BIKE, destinata a fornire informazioni sull'accessibilità, sulla percorribilità e sulle caratteristiche qualitative della rete ciclabile regionale, contribuendo anche alla pianificazione degli interventi.

La ciclovia che unirà Torino a Venezia

VenTo è uno dei principali progetti italiani dedicati al cicloturismo. Il suo nome deriva dalle iniziali di Venezia e Torino, le due città che il percorso è destinato a collegare attraverso quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Il progetto prevede un itinerario di circa 700 chilometri, prevalentemente lungo il Po, con l'obiettivo di valorizzare il paesaggio fluviale, promuovere il turismo sostenibile e collegare i territori attraversati.

Il tratto piacentino costituisce dunque uno dei collegamenti di questa grande infrastruttura cicloturistica nazionale. Le operazioni di questi giorni rappresentano un'attività di conoscenza e monitoraggio del percorso, distinta dagli eventuali lavori di realizzazione o sistemazione dei tratti della ciclovia.