Caorso, sì alla pista ciclabile ma non dove chiedevano gli abitanti di via Rotta

I residenti di via Rotta avranno una pista ciclabile, anche se non corrisponderà al tracciato che avrebbero desiderato. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale di Caorso che ha comunicato a ciascuna famiglia che abita nel quartiere residenziale, divenuto polo logistico, l’intenzione e «la previsione di completare, a breve, il percorso ciclabile e pedonale che da via Rotta correrà lungo il lato sud del nuovo tratto di via Cascina Barraco arrivando fino alla statale Padana Inferiore, in adiacenza all’ingresso Unical, e da qui proseguire all’altezza dell’incrocio con via Primo maggio».

Il tracciato è già asfaltato e visibile dalla linea bianca che delimita la fine corsia di marcia riservata ai veicoli.