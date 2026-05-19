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Caorso, sì alla pista ciclabile ma non dove chiedevano gli abitanti di via Rotta

Il Comune accoglie solo in parte la petizione dei residenti contro il traffico pesante

Valentina Paderni
|2 ore fa
La 'pista' ciclabile già tracciata sulla destra, delimitata dalla linea laterale che definisce la corsia di marcia - FOTO PADERNI
La 'pista' ciclabile già tracciata sulla destra, delimitata dalla linea laterale che definisce la corsia di marcia - FOTO PADERNI
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I residenti di via Rotta avranno una pista ciclabile, anche se non corrisponderà al tracciato che avrebbero desiderato. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale di Caorso che ha comunicato a ciascuna famiglia che abita nel quartiere residenziale, divenuto polo logistico, l’intenzione e «la previsione di completare, a breve, il percorso ciclabile e pedonale che da via Rotta correrà lungo il lato sud del nuovo tratto di via Cascina Barraco arrivando fino alla statale Padana Inferiore, in adiacenza all’ingresso Unical, e da qui proseguire all’altezza dell’incrocio con via Primo maggio».
Il tracciato è già asfaltato e visibile dalla linea bianca che delimita la fine corsia di marcia riservata ai veicoli.
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