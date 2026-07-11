«Case accerchiate dai pannelli, chi difenderà noi residenti?»
Caorso, gli abitanti de’ Il Gheppio chiedono maggiore tutela sul progetto di impianto fotovoltaico. «Vogliamo garanzie concrete»
Valentina Paderni
|2 ore fa
Il borgo “Il Gheppio”: previsti attorno quasi 10mila pannelli fotovoltaici
«Ci sentiamo lasciati soli, tra dubbi e preoccupazione». Così Nicolas Bolognini dà voce ad alcuni residenti che vivono al borgo rurale “Il gheppio” a Fossadello di Caorso. La zona del nucleo abitato, lungo la strada statale, è oggetto di una proposta di realizzazione di impianto fotovoltaico a terra il cui iter autorizzativo è in capo al Comune.
Come già Libertà ha reso noto, il progetto, portato alla luce dai consiglieri all’opposizione Antonella Codazzi e Blagoj Radenovski, prevede l’installazione di 9.984 pannelli fotovoltaici che andrebbero ad accerchiare l’abitato dell’ex cascina Rossa, occupando circa 23 ettari di suolo agricolo (oltre 23 campi da calcio).
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