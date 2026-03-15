Castelvetro sistema un tratto della ciclopedonale

L’amministrazione comunale di Castelvetro mette a frutto le risorse assegnate all’ente nel 2024. Partecipando al bando “Siti naturali Unesco per il clima 2023”, il Comune ha ottenuto 73.500 euro che ora trovano una destinazione d’uso. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo con cui si indica in che modo sarà speso il contributo, ossia rifare la pavimentazione di un tratto del percorso ciclopedonale di via Riviera Po. L’intero tracciato di via Rivera Po, che corrisponde alla strada di sommità dell’argine maestro sul quale è ammesso il transito dei soli veicoli autorizzati, mette in collegamento Castelvetro, dal ponte in ferro sul Po, con Villanova, per complessivi 13 chilometri.