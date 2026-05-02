Centrale nucleare, sabato e domenica verifica dei sistemi di allarme

Sogin rende noto che sabato 2 e domenica 3 maggio sarà effettuata, presso la centrale nucleare di Caorso, la prova dei sistemi di preallarme e allarme dell’impianto. L'attività prevede l’attivazione del suono continuo e bitonale delle sirene per alcuni minuti in diversi momenti della giornata. Questa prova avviene periodicamente e rientra nel programma per le attività di verifica delle apparecchiature della centrale nucleare piacentina.