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Centrale nucleare, sabato e domenica verifica dei sistemi di allarme

Prevista l’attivazione del suono continuo e bitonale delle sirene per alcuni minuti in diversi momenti della giornata.

Redazione Online
|1 ora fa
Centrale nucleare, sabato e domenica verifica dei sistemi di allarme
1 MIN DI LETTURA
Sogin rende noto che sabato 2 e domenica 3 maggio sarà effettuata, presso la centrale nucleare di Caorso, la prova dei sistemi di preallarme e allarme dell’impianto. L'attività prevede l’attivazione del suono continuo e bitonale delle sirene per alcuni minuti in diversi momenti della giornata. Questa prova avviene periodicamente e rientra nel programma per le attività di verifica delle apparecchiature della centrale nucleare piacentina.
 

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