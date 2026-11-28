La cerimonia di inaugurazione dell'installazione a monumento della testa del primo pozzo petrolifero di Cortemaggiore - © Libertà/Valentina Paderni

È il pozzo che ha contribuito a scrivere una delle pagine più significative della storia energetica e industriale italiana. A oltre 75 anni dalla scoperta degli idrocarburi nel sottosuolo di Cortemaggiore, la testa originale dello storico Pozzo 1 è diventata il fulcro di un monumento commemorativo, inaugurato oggi, sabato 28 novembre, in via Enrico Mattei.

Al taglio del nastro ha partecipato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, di Eni, Snam, dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni e di Assorisorse.

Dalla scoperta del 1949 alla svolta del 1964

La storia del Pozzo Cortemaggiore 1 affonda le radici negli anni della ricostruzione postbellica. La sua perforazione consentì nel 1949 di individuare importanti accumuli di idrocarburi nel sottosuolo. L’anno successivo il pozzo entrò in produzione.

Una volta conclusa l’attività estrattiva, per i giacimenti si aprì una nuova stagione: nel 1964 Cortemaggiore divenne il primo sito italiano di stoccaggio di gas naturale, segnando il passaggio dalla produzione di idrocarburi a un’attività strategica per la sicurezza energetica del Paese.

La cerimonia di inaugurazione dell'installazione a monumento della testa del primo pozzo petrolifero di Cortemaggiore - © Libertà/Valentina Paderni

Una testimonianza di storia industriale

Negli anni successivi il Pozzo 1 venne utilizzato per monitorare le pressioni del giacimento, una funzione progressivamente assunta da altri pozzi nelle immediate vicinanze.

Venuta meno la sua utilità tecnica, nel corso del 2026 si è provveduto alla chiusura mineraria e alla messa in sicurezza. La testa del pozzo originale è stata donata al Comune di Cortemaggiore: anziché andare dispersa, è diventata una testimonianza permanente del ruolo avuto dal territorio piacentino nella storia industriale del Novecento.

Una riserva strategica per l’inverno

L’attività avviata oltre sessant’anni fa a Cortemaggiore riveste ancora oggi un ruolo centrale nel sistema energetico nazionale. Lo stoccaggio permette di accumulare gas nei periodi di minore consumo e di renderlo disponibile quando la domanda aumenta, soprattutto nei mesi invernali, o in caso di riduzione degli approvvigionamenti.

L’Italia dispone di circa un sesto dell’intera capacità di stoccaggio dell’Unione europea. Lo scorso 20 ottobre ha raggiunto l’obiettivo di riempimento del 90%, con dieci giorni di anticipo rispetto all’inizio della stagione invernale. Attualmente, con la campagna di prelievo già in corso, il livello di riempimento dei siti nazionali si attesta all’84%, contro una media europea del 67%, secondo i dati diffusi in occasione dell’inaugurazione.

La cerimonia di inaugurazione dell'installazione a monumento della testa del primo pozzo petrolifero di Cortemaggiore - © Libertà/Valentina Paderni

Come viene immagazzinato il gas nel sottosuolo

Per lo stoccaggio vengono utilizzati giacimenti di gas naturale ormai esauriti, riconvertiti per accogliere nuovamente gli idrocarburi che avevano custodito per milioni di anni.

Il gas viene iniettato nei minuscoli pori delle rocce, mentre gli strati impermeabili sovrastanti ne garantiscono il confinamento. Un sistema che riproduce un processo avvenuto naturalmente nel corso della storia geologica dei giacimenti e che proprio a Cortemaggiore trovò, nel 1964, la sua prima applicazione in Italia.