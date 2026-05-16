Foti alla centrale di Caorso: «Può esserci futuro nucleare in Italia»

«Può esserci un futuro del nucleare in Italia, ma bisogna cambiare la legge». E' il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ad affermarlo durante la visita alla centrale nucleare di Caorso. «Non bisogna sempre pensare che si fanno le cose nel giardino degli altri», ha aggiunto il ministro.

Ad accompagnarlo l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu: «Cinque miliardi per ora sono stati spesi per la dismissione. Questo open gate è un'iniziativa importante per sensibilizzare per la popolazione sul nucleare».

A Caorso, in occasione dell'Open Gate 2026, sono state registrate oltre 2mila adesioni, tra visitatori e lista d'attesa.