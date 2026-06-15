Frontale e auto ribaltata, due feriti: donna in eliambulanza a Parma

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 587 di Cortemaggiore nel pressi di Chiavenna Landi. Un'auto si è scontrata con un furgone e si è ribaltata in un campo; ferita la donna al volante ed è stata trasportata all'ospedale di Parma dall'eliambulanza. Ferito anche il conducente del furgone, trasportato al pronto soccorso di Piacenza. Coinvolto anche un terzo furgone.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, una ambulanza della Croce rossa da Cadeo, l'auto infermieristica da Fiorenzuola e l'elisoccorso da Parma, oltre ai carabinieri di Fiorenzuola per i rilievi di legge.