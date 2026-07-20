Grandinata nella Bassa, la conta dei danni in agricoltura | VIDEO

Colpiti tetti di capannoni agricoli, impianti fotovoltaici, serre e fabbricati rurali, oltre a numerosi alberi abbattuti e rami spezzati anche nei centri abitati

Coldiretti piacenza: grandine e vento flagellano la bassa piacentina. danni a colture e strutture aziendali

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, sulla Bassa Piacentina, con epicentro nell'area di Monticelli d'Ongina e pesanti ripercussioni anche nei territori di Caorso, Castelvetro e Villanova sull'Arda. Raffiche di vento e una grandinata eccezionale, con chicchi grandi come palline da tennis, hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole, alle strutture e alle coltivazioni.

Le segnalazioni raccolte da Coldiretti Piacenza parlano di danni diffusi ai tetti di capannoni agricoli, impianti fotovoltaici, serre e fabbricati rurali, oltre a numerosi alberi abbattuti e rami spezzati anche nei centri abitati. Sono in corso i sopralluoghi per quantificare l'entità complessiva dei danni.

Particolarmente colpite le colture di pomodoro da industria, cipolla e mais, proprio nel pieno della stagione produttiva. La violenza della grandine rischia di compromettere raccolti già messi a dura prova da settimane caratterizzate da temperature elevate e siccità, improvvisamente interrotte da fenomeni atmosferici di eccezionale intensità.

«Ci siamo trovati di fronte a una tempesta di una violenza impressionante – commenta Matteo Rossi, agricoltore associato a Coldiretti Piacenza e amministratore con delega all'Agricoltura, Caccia, Pesca e Sicurezza del Comune di Monticelli d'Ongina –. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis hanno colpito aziende e campi, causando danni alle strutture, ai tetti, agli impianti fotovoltaici e alle coltivazioni. Ancora una volta assistiamo a temperature altissime che vengono spezzate da eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Anche sul territorio comunale si registrano alberi caduti e rami spezzati: è in corso la ricognizione per la conta dei danni».

«La grandinata ha colpito pomodori, barbabietole, mais e frutta in raccolta. Nelle zone colpite si contano anche danni strutturali. In dieci minuti abbiamo perso un anno di lavoro e sacrifici» dichiara Andrea Totis amministratore a Villanova con delega all’agricoltura e agricoltore associato a Coldiretti.

«L'ennesima ondata di maltempo – sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli – conferma la crescente esposizione dell'agricoltura agli eventi climatici estremi, che si manifestano con precipitazioni concentrate, grandinate di eccezionale intensità e raffiche di vento violente, con conseguenze sempre più pesanti sulla produzione e sulla stabilità economica delle imprese agricole. La tropicalizzazione del clima impone interventi strutturali per aumentare la resilienza delle aziende e del territorio»,

Coldiretti Piacenza invita tutti i soci che hanno subito danni a colture, impianti o strutture aziendali a contattare tempestivamente gli uffici di zona. I tecnici sono a disposizione delle imprese agricole per raccogliere le segnalazioni, effettuare una prima ricognizione e fornire tutta l'assistenza necessaria nelle procedure previste per la denuncia dei danni.

Confagricoltura Piacenza: non c’è pace nei campi, il maltempo ha colpito la Bassa Pianura Piacentina

Chicchi come albicocche hanno colpito campi di pomodoro, mais e le altre colture soprattutto nella zona di Monticelli d’Ongina. «Non c’è pace nei campi» – rileva Confagricoltura Piacenza, che sta provvedendo alla mappatura dei danni. Solo pochi giorni fa il territorio piacentino era stato lambito dal forte maltempo che aveva più duramente colpito il modenese e il reggiano. Per Piacenza si tratta del terzo fenomeno estremo da inizio giugno. «Una campagna davvero difficile» conclude la nota dell'associazione di agricoltori.

LA VIOLENTA GRANDINATA

I DANNI ALL'AGRICOLTURA