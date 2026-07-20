Violenta grandinata sulla Bassa, chicchi come palline da golf | VIDEO
Il temporale è transitato su Monticelli e sul Cremonese, causando danni. Vetri auto in frantumi e orti devastati
Redazione Online
|1 ora fa
Una violenta grandinata ha colpito la zona di Monticelli, nella mattinata di lunedì 20 luglio. Il temporale è transitato sulla Bassa e sul Cremonese, con chicchi di grandine grossi come palline da golf e causando danni soprattutto nella zona lombarda.
A Monticelli, dove sono in corso i sopralluoghi per la valutazione dei danni, il sindaco Gimmi Distante ha disposto l'apertura del Coc, il Centro operativo comunale.
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