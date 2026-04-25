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Il tesoretto nucleare per asfalti, potature e verifiche ai ponti

La giunta di Caorso progetta una lunga lista di interventi per l’importo di 150mila euro

Valentina Paderni
|1 ora fa
Lavori anche in via Roma foto Paderni
Lavori anche in via Roma foto Paderni
1 MIN DI LETTURA
Asfalti e strade: così il gruppo al governo a Caorso ha scelto di investire 150mila euro di tesoretto nucleare. L’elenco di interventi da concludere entro l’estate è lungo e include lavori di rifacimento asfaltature, ripristino della segnaletica, messa in sicurezza di alberi e verifiche di ponti. L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione, è «garantire livelli di sicurezza, vivibilità e qualità ambientale nelle aree pubbliche urbane del capoluogo e delle frazioni».
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