Il tesoretto nucleare per asfalti, potature e verifiche ai ponti

Asfalti e strade: così il gruppo al governo a Caorso ha scelto di investire 150mila euro di tesoretto nucleare. L’elenco di interventi da concludere entro l’estate è lungo e include lavori di rifacimento asfaltature, ripristino della segnaletica, messa in sicurezza di alberi e verifiche di ponti. L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione, è «garantire livelli di sicurezza, vivibilità e qualità ambientale nelle aree pubbliche urbane del capoluogo e delle frazioni».