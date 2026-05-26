Tesoretto nucleare per Caorso, la Cassazione "libera" 26 milioni di euro
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, mettendo fine a uno scontro legale durato 15 anni. Ora il Comune della centrale "Arturo" potrà disporre dei fondi compensativi. Tra le destinazioni si pensa a ciclabili, strade, opere pubbliche e interventi per abbattere le spese energetiche
Redazione Online
|2 ore fa
Seconda da sinistra, la sindaca Battaglia con gli assessori Casella e Bongiorni davanti alla sede della Corte di Cassazione per una udienza. Prima a sinistra è Rosalina Di Spirito, sindaca di Ispra, un altro dei comuni che avevano in corso la causa
Quindici anni di battaglie legali, ma alla fine il Comune di Caorso ha vinto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dall’Avvocatura dello Stato, mettendo la parola fine alla lunga vertenza sui fondi compensativi legati alle servitù nucleari e confermando le vittorie ottenute davanti al Tribunale di Roma e alla Corte d’Appello. Per il Comune sede della centrale "Arturo" significa poter finalmente disporre del «tesoretto nucleare» di circa 26 milioni e 340mila euro oggi custodito sui conti della Banca d’Italia e rimasto congelato in attesa della sentenza.
Il lungo contenzioso, nato nel 2011, riguardava il taglio del 70 per cento delle compensazioni nucleari disposto dallo Stato tra il 2004 e il 2011. Secondo i Comuni sede di servitù nucleari, quelle somme erano invece a loro dovute integralmente. Una tesi che ora è stata definitivamente confermata anche dalla Suprema Corte.
I fondi devono essere investiti con finalità ambientali. Le destinazioni da dare a questa somma preannuncia la sindaca, saranno ora oggetto di un attento esame. «Faremo interventi per abbattere la spesa energetica del Comune. Poi probabilmente ci saranno investimenti sulle ciclabili, sulle strade e su altre opere pubbliche. Abbiamo già alcuni progetti in mente, sarà una programmazione pluriennale. Si tratta di una quota considerevole che deve essere valutata non solo per l’oggi ma anche in prospettiva futura».
Leggi anche
- Il tesoretto nucleare per asfalti, potature e verifiche ai ponti
- Tesoretto nucleare, dopo l'ultima udienza difesa ottimista
- Caorso, destino ancora ignoto per il "tesoretto nucleare"
- Compensazioni nucleari, arriva il tesoretto di 11,3 milioni
- Caorso, nelle casse comunali arrivano 29 milioni di euro per il "tesoretto nucleare"