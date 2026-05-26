Tesoretto nucleare per Caorso, la Cassazione "libera" 26 milioni di euro

Quindici anni di battaglie legali, ma alla fine il Comune di Caorso ha vinto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dall’Avvocatura dello Stato, mettendo la parola fine alla lunga vertenza sui fondi compensativi legati alle servitù nucleari e confermando le vittorie ottenute davanti al Tribunale di Roma e alla Corte d’Appello. Per il Comune sede della centrale "Arturo" significa poter finalmente disporre del «tesoretto nucleare» di circa 26 milioni e 340mila euro oggi custodito sui conti della Banca d’Italia e rimasto congelato in attesa della sentenza.

Il lungo contenzioso, nato nel 2011, riguardava il taglio del 70 per cento delle compensazioni nucleari disposto dallo Stato tra il 2004 e il 2011. Secondo i Comuni sede di servitù nucleari, quelle somme erano invece a loro dovute integralmente. Una tesi che ora è stata definitivamente confermata anche dalla Suprema Corte.

I fondi devono essere investiti con finalità ambientali. Le destinazioni da dare a questa somma preannuncia la sindaca, saranno ora oggetto di un attento esame. «Faremo interventi per abbattere la spesa energetica del Comune. Poi probabilmente ci saranno investimenti sulle ciclabili, sulle strade e su altre opere pubbliche. Abbiamo già alcuni progetti in mente, sarà una programmazione pluriennale. Si tratta di una quota considerevole che deve essere valutata non solo per l’oggi ma anche in prospettiva futura».