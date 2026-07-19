Muradolo festeggia la ciclabile finanziata dal boom di giovani
«Il numero di minori e di giovani famiglie presenti a Muradolo ha favorito l'assegnazione del contributo regionale», ha sottolineato la sindaca Battaglia
Federica Duani
|1 ora fa
La ciclabile Caorso Muradolo - © Libertà/Federica Duani
Taglio del nastro a Caorso, oggi sabato 18 luglio, per la nuova pista ciclabile che collega il capoluogo a Muradolo, secondo lotto del progetto che punta a unire in sicurezza il paese alla frazione. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Roberta Battaglia, il vicesindaco Stefano Gandolfi, gli assessori Luigi Bongiorni, Michele Casella e Carla Trabucchi, insieme a numerosi cittadini. La benedizione è stata impartita dal diacono Cesare Scita, prima della pedalata inaugurale fino al Circolo Anspi di Muradolo.
L’intervento, del valore complessivo di 802mila euro e finanziato con risorse regionali e comunali, interessa il sottopasso della linea ferroviaria Piacenza-Cremona, oggi dotato di videosorveglianza, impianto di sollevamento delle acque piovane e sistema di conteggio delle biciclette in transito.
«Il numero di minori e di giovani famiglie presenti a Muradolo ha favorito l'assegnazione del contributo regionale», ha sottolineato la sindaca Battaglia, ricordando come il collegamento con il Circolo Anspi e il centro sportivo della frazione sia stato uno degli elementi premiati dal bando dedicato alla mobilità ciclabile.
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