Incendio in cascina a San Pietro in Cerro

Ancora da definire la causa che ha portato all’incendio che ha coinvolto la rimessa di una cascina tra i campi che circondano Polignano, frazione di San Pietro in Cerro. Lo stabile si trova lungo via Santina. L’allarme è stato dato da alcuni vicini e residenti nella zona che verso le 10.30 hanno visto del fumo nero uscire dall’abitazione. Il tetto della rimessa ha subìto ingenti danni e probabilmente dovrà essere demolito. L’incendio ha coinvolto anche un’auto, andata completamente distrutta a causa delle fiamme. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco da Fiorenzuola con due mezzi e un’altra squadra da Piacenza. Sul posto anche i carabinieri di Fiorenzuola e un’ambulanza della Pubblica assistenza val d’Arda. Il proprietario, arrivato solo inseguito allo scoppio dell’incendio, non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. Si lavora per capire cosa sia successo. Dubbi sull’origine dell’incendio.