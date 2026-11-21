Strade troppo strette, spaccio e spandimento fanghi: sono i problemi che affliggono i residenti di Roncarolo.

All’assemblea pubblica, organizzata dall’amministrazione comunale quale occasione di confronto con i propri concittadini, hanno partecipato in sei, oltre ai componenti di giunta (la sindaca Roberta Battaglia e gli assessori Luigi Bongiorni, Michele Casella, Stefano Gandolfi e Carla Trabucchi) e alla consigliera di minoranza Antonella Codazzi.

Di fronte alla previsione di investimento del governo locale di destinare 4 milioni di euro alla manutenzione delle strade, chi abita nella frazione che si affaccia sul Po chiede di intervenire per sistemare via Stradelli «che, dopo i lavori alla rete fognaria, è ceduta ed è tutta crepata, aperta in due»; si chiede poi di rendere più sicuro l’incrocio tra strada Graffignana e via Scovalasino, di ampliare via Scovalasino «ormai utilizzata come tangenziale ma con le dimensioni di una carrettiera» e la strada che porta in località Case nuove di collegamento con la frazione di Zerbio: entrambi tratti stretti dove un mezzo agricolo e un’auto insieme non riescono a transitare. C’è anche chi suggerisce di introdurre un senso unico in entrata dalla statale, lungo strada Argine di Po, per evitare di incrociare veicoli pesanti.

Tra gli interventi, già previsti dal gruppo di maggioranza, c’è la manutenzione del viale che porta al cimitero e la realizzazione di piazzole lungo via Scovalasino per dare modo ai veicoli di sostare e lasciar passare chi sta per sopraggiungere nella direzione opposta. Le altre osservazioni saranno - è stato detto - valutate, in base alle priorità dell’intero territorio comunale considerando che si tratta di percorsi rurali non a scorrimento primario, con un’intensità di passaggio di veicoli ridotta.