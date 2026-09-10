"La salute abita qui", conoscere i servizi della Casa della Comunità

Conoscere i servizi della Casa della Comunità, incontrare i professionisti, ricevere informazioni e approfondire alcuni temi di salute. È questo l’obiettivo della nuova tappa di "La salute abita qui", l’iniziativa promossa dall’Azienda Usl di Piacenza per rendere i servizi sanitari e sociosanitari sempre più vicini, comprensibili e accessibili.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, dalle 9.30, alla Casa della Comunità di Monticelli d’Ongina. Alla mattinata saranno presenti Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante, il sindaco Gimmi Distante e rappresentanti delle altre amministrazioni, che porteranno il loro saluto istituzionale, che porteranno il loro saluto istituzionale. L’iniziativa offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere le attività della struttura e orientarsi tra servizi, percorsi assistenziali e opportunità di prevenzione.

La Casa della Comunità rappresenta un punto di riferimento per circa 15.300 cittadini di Monticelli, Caorso e Castelvetro Piacentino, con un’attività che integra prestazioni diagnostiche, attività laboratoristiche e percorsi per la presa in carico della cronicità. Nel 2025 sono state erogate 8.960 prestazioni; nei primi otto mesi del 2026 sono già state 6.411 e, mantenendo l’attuale ritmo, l’anno potrebbe chiudersi intorno alle 9.600.

Il programma si sviluppa lungo due filoni: "Porte aperte", con postazioni informative, attività di prevenzione e la possibilità di incontrare operatori e associazioni, e "10 minuti di salute", brevi incontri divulgativi dedicati a temi di interesse quotidiano.

Durante la mattinata sarà possibile ricevere informazioni e orientamento sui principali servizi della Casa della Comunità, tra cui screening, Pediatria di comunità, Consultorio, vaccinazioni, Salute mentale, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Geriatria territoriale e Punto unico di accesso. Saranno inoltre presenti gli operatori dell’assistenza domiciliare e infermieristica, con semplici rilevazioni di pressione arteriosa e saturazione, e le postazioni di Cardiologia e Diabetologia per la valutazione del rischio cardiovascolare.

Spazio anche ai servizi di Farmacia e CUP, al Gruppo di cammino, al Comitato consultivo misto, alla campagna Paracadute e alle realtà del territorio, tra cui Pubblica Assistenza e Avis.

Gli appuntamenti di "10 minuti di salute" affronteranno in modo semplice e diretto temi come il corretto uso di farmaci e antibiotici, i fattori di rischio e i campanelli d’allarme della demenza, l’alimentazione e l’assistenza domiciliare, con il contributo di farmacisti, geriatri, dietisti e infermieri.

L’iniziativa di Monticelli prosegue il percorso di "La salute abita qui", inaugurato ad aprile a Carpaneto alla presenza dell’assessore regionale Massimo Fabi, e conferma l’impegno dell’Azienda Usl di Piacenza a rafforzare il rapporto tra servizi sanitari e comunità locali.

La mattinata si concluderà con un aperitivo salutare aperto a tutti i partecipanti, per proseguire in modo informale il momento di incontro e condivisione.