Le carte da briscola a sostegno della Cra di Monticelli

La Casa residenza anziani di Monticelli è un luogo di ‘passaggio’. Gli ospiti, ventuno, stanno in struttura temporaneamente, tra i due e i tre mesi, il tempo necessario per dare modo alla famiglia di organizzarsi per il ricovero prolungato in altri luoghi di cura o trovare chi a casa possa seguire il famigliare non più autosufficiente oppure per recuperare fisicamente e ritornare alla propria abitazione.

«Si tratta di pochi casi - dice Elisa Frosi - ma ci sono ed è bello vedere chi arriva in barella andarsene poi sulle proprie gambe». Lo scorso autunno, gli utenti che erano in struttura hanno dato vita a qualcosa di insolito e interessante. «Guidati dalla nostra animatrice, Chiara Massazza - spiega la coordinatrice Frosi - che tiene occupati e stimolati i nostri ospiti tutte le mattine, abbiamo realizzato delle carte da briscola piacentine. Copiando da quelle originali, gli utenti, con capacità artistiche davvero brillanti, hanno realizzato le stesse figure e le hanno colorate a mano». Sono poi state digitalizzate, stampate con il logo della Cooperativa sociale Coopselios che gestisce la struttura e riposte in confezioni dedicate. Le carte da briscola fatte a mano sono a disposizione di chiunque, a fronte di un’offerta. «L’idea è nata per farci conoscere anche al di fuori della struttura. Qui le utilizziamo per organizzare tornei e giocare quotidianamente. E’ stata un’attività davvero piacevole», conclude Frosi.