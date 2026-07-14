Lina, una donna d’acciaio e cento anni di bei ricordi

Lina Marzaroli ha compiuto 100 anni. Per più della metà della sua vita ha vissuto a Roveleto. Da qualche mese è però ospite della casa residenza anziani “La Madonnina” di Caorso, tornando di fatto nel paese della Bassa Piacentina dove è nata il 10 luglio 1926. Il matrimonio con Giacomo Zucchi, morto undici anni fa, porta la coppia a trasferirsi a Vernasca, dove tutt’ora hanno una casetta di proprietà che era il loro rifugio, il nido dove andavano a trascorrere il tempo libero.

Poi Zucchi viene assunto all’ex Rdb di Cadeo, il lavoro dà stabilità e per agevolarne gli spostamenti quotidiani, marito e moglie prendono casa a Roveleto. Non hanno avuto figli quindi si sono dedicati l’uno all’altra e ai nipoti che le sono tutt’ora accanto e che non le fanno dimenticare l’affetto della famiglia.