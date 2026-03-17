Lo spot di Freddi per la scuola: «Villanova? È un’opportunità»

«Non capisco perché ci sia un tale malcontento su un eventuale trasferimento di alunni a Villanova: abbiamo una scuola meravigliosa, ampi spazi all’aperto, la mensa, classi numericamente ridotte e stiamo già studiando come garantire il trasporto per agevolare le famiglie dei non residenti». Il sindaco Romano Freddi mette sul tavolo i punti di forza del plesso locale per rispondere alle amarezze di alcuni genitori di Cortemaggiore e Castelvetro, le cui domande di iscrizione nelle rispettive scuole non sarebbero state accettate.

Il nodo è puramente numerico: a Castelvetro si contano 51 iscritti in prima media, a Cortemaggiore 55, mentre a Villanova 6. Siccome l’Istituto Comprensivo è il medesimo, l’Ufficio scolastico starebbe valutando di non attivare tre sezioni nei Comuni più grandi, distribuendo gli alunni dove i numeri sono carenti. Una prospettiva che ha sollevato proteste tra i genitori, decisi a non spostarsi a Villanova.