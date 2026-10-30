Monticelli, cresce il sostegno per gli alunni con disabilità

Negli ultimi tre anni la spesa del Comune per garantire il supporto educativo scolastico ad alunni certificati è aumentata di oltre il 25 per cento. Dagli undici studenti seguiti tra il 2023 e il 2024 si è passati agli attuali diciassette. Anche se potrebbero aumentare ancora nei prossimi mesi dato che due sono in attesa di rivalutazione di gravità.

Sono i dati resi noti dall’assessora Cassandra Dagani che, in consiglio comunale, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza “Monticelli attiva”, ha scattato la fotografia dell’impegno economico dell’ente locale nell’assicurare agli alunni con disabilità l’affiancamento di adeguati operatori socio-educativi, anche durante le attività estive extrascolastiche.

«Il monte ore degli educatori - spiega Dagani - è passato da 114 ore settimanali nel 2023-2024 a 158 ore attuali, registrando un aumento di oltre il 38 per cento. Considerato che il costo orario dei professionisti è cresciuto, passando dai 24,39 euro ai 28,51 euro all’ora dallo scorso settembre, l’investimento del Comune per il sostegno educativo è incrementato, dai circa 105mila euro di tre anni fa ai previsti circa 132mila euro per il 2026-2027».