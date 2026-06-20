Monticelli e i rifiuti selvaggi, stretta su controlli e sanzioni

L’abbandono di rifiuti continua ad essere un vero problema a Monticelli. Non solo nella frazione di San Nazzaro, come già segnalato, ma anche in alcune zone del capoluogo. E giovedì, in consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione dell’opposizione, il capogruppo di maggioranza Leonardo Benedusi ha dato comunicazione di quanto il Comune ha messo in piedi per mettere un freno, o quantomeno tentare di arginare il fenomeno.

«È sotto l’occhio di tutti l’enorme quantità di rifiuti che vengono accantonanti vicino ai cassonetti - ha esordito Benedusi- Spetta agli operatori a cui è affidato il servizio di raccolta recuperarli ogni martedì. È chiaro che questo non accade regolarmente. Pochi giorni fa abbiamo avuto un confronto con Atersir e al tavolo abbiamo portato puntuale documentazione fotografica». In seguito all’incontro, Iren si sarebbe attivata per sollecitare una migliore raccolta, un’attività che è in subappalto. L’amministrazione ha comunque formalizzato per iscritto il problema, invitando Iren a mettere in campo un’azione più incisiva da parte degli ispettori ambientali e a controllare l’operato di chi deve ritirare i rifiuti.

Il Comune intanto fa la sua parte, come ha precisato Benedusi.