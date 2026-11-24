Il “bottino” di rifiuti abbandonati non è mancato: diversi sacchi, un carretto e i cassoni di più Apecar riempiti e poi svuotati alla stazione ecologica. È il risultato della giornata ecologica che ha visto alcuni cittadini di Monticelli impegnati nella pulizia del centro abitato, dei canali e degli argini del Po, comprese le frazioni di San Nazzaro e Fogarole.

Divisi in piccoli gruppi, armati di guanti e pinze, i volontari hanno raccolto bottiglie, lattine, bancali, ruote di bicicletta, segnali stradali divelti e persino un paracarro. Recuperata anche una borsetta contenente documenti, probabilmente provento di un furto: è stata rintracciata la proprietaria. A Isola Serafini è stato invece trovato, come già in passato, un accumulo di materiale edile.