Muti: «Stoppato il mio concerto a Villa Verdi»

Riccardo Muti sostiene che gli sia stato negato un concerto in programma nel giardino di Villa Verdi, a Sant'Agata di Villanova, per il 12 settembre, per sensibilizzare sullo stato di abbandono della dimora appartenuta al grande compositore. «Non avrei varcato la soglia della casa, dove so che, quando piove, la biblioteca di Verdi si bagna. Ma la Soprintendenza ha stabilito che neanche il cancello della proprietà può essere oltrepassato, forse perché le azioni di Muti qualcuno tende sempre a considerarle come delle mine politiche», ha spiegato il Maestro a Repubblica.it.

Il maestro Riccardo Muti

Ma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, precisa: «L'informazione relativa al presunto diniego da parte della Soprintendenza del concerto del maestro Muti a Villa Verdi è totalmente destituita di fondamento. Qualcuno dovrà presto chiedere scusa al maestro Muti e al ministro della Cultura», aggiunge Giuli. L'idea di Muti era di organizzare una serata intima, «seduto al pianoforte - spiega sempre il direttore d'orchestra - con un quartetto di cantanti, dinanzi a un pubblico ristretto di giornalisti e amministratori locali, avendo invitato anche il ministro Giuli, intendevo proporre una serie di arie di Verdi seguite dal suo Notturno, che già avevo fatto ascoltare alla Scala per commemorarne il centenario della morte nel 2001. Una serata intima per puntare l'attenzione su un bene della nazione - anzi dell'umanità - che sta andando in malora; e il mondo ci ride dietro per come trattiamo l'eredità di Verdi, una delle nostre più grandi glorie culturali».