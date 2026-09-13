Villa Verdi, tre ministri rassicurano Muti: «Venti milioni, presto si vedranno i cantieri»

Tre ministri davanti a Villa Verdi

Tre ministri in prima fila per rassicurare Riccardo Muti sul futuro di Villa Verdi, la storica dimora di Villanova di Sant’Agata sull’Arda, acquisita dallo Stato ma ancora in condizioni che non ne consentono la fruizione. Dopo l’affondo del pomeriggio contro l’inerzia dei governi del passato , alla sera il maestro cambia registro: «È un bel segnale la vostra presenza qui».

L’incontro musicale, riservato a meno di cento invitati, aveva proprio l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità di salvaguardare la casa di Giuseppe Verdi, facendo risuonare le sue musiche nei luoghi in cui nacquero.

Giuli: «Presto si vedranno i cantieri»

«Tra un po’ inizieranno a vedersi i cantieri», ha assicurato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. «Il ministero ha stanziato circa 20 milioni di euro tra acquisizione, esproprio, restauri e rigenerazione dell’edificio e del giardino». Completate le controfirme al decreto ministeriale, ha aggiunto, potrà partire la rigenerazione complessiva della villa.

Alla serata erano presenti anche il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e quello del Turismo Gianmarco Mazzi. Quest’ultimo ha ricordato che è stato l’attuale Governo ad acquistare Villa Verdi: «Siamo il primo governo che si impegna su Villa Verdi e su tutto il sistema Verdi».

Le note di Verdi nella sua campagna

Prima di sedersi al pianoforte, Muti ha ricordato la dimensione universale di Giuseppe Verdi e, nello stesso tempo, il suo profondissimo legame con questa terra. Il maestro ha voluto esibirsi proprio davanti alla facciata della villa, tra crepe e intonaci deteriorati, nel giardino recentemente ripulito.

Il programma è culminato nel poco conosciuto Notturno e nel Requiem diffuso dalle finestre della casa. Muti ha ricordato anche il Verdi agricoltore, che si alzava alle cinque del mattino per controllare i campi: «La meticolosità e l’amore per la terra erano gli stessi con cui scriveva le sue partiture».

La promessa di Muti: «Tornerò quando sarà finita»

In chiusura, il maestro ha riconosciuto il passo avanti: «I lavori sono iniziati e questo è un segnale importante. Tornerò qui quando saranno finiti». Poi un ultimo richiamo al valore del patrimonio culturale italiano: «Avremo sempre bisogno di Verdi, come avremo sempre bisogno di Dante. C’è bisogno di questa terra, c’è bisogno dell’Italia».

Murelli (Lega): «Ora ci sono i fatti»

Anche la senatrice della Lega Elena Murelli, presente alla serata, sottolinea il passaggio dalle attese agli interventi concreti: «I cantieri sono iniziati, le risorse ci sono e lo Stato sta investendo sul futuro di Villa Verdi». Murelli ricorda i 6,5 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Grandi Progetti Beni Culturali e indica come obiettivo quello di trasformare la dimora verdiana in «un centro vivo di musica, cultura e attrazione internazionale», capace di valorizzare Sant’Agata e l’intero circuito dei luoghi verdiani.

Tagliaferri (FdI): «Adesso parlano i lavori»

Sulle parole pronunciate da Muti interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che considera «comprensibile» l’impazienza del maestro ma distingue le responsabilità del passato dal percorso avviato dall’attuale Governo, dall’acquisizione pubblica della villa allo stanziamento delle risorse fino all’avvio dell’iter per i lavori. Tagliaferri richiama anche l’impegno del ministro piacentino Tommaso Foti sul dossier: «Nessuna polemica con il Maestro: alla sua comprensibile impazienza rispondiamo con i fatti. Villa Verdi ha aspettato abbastanza. Ora tocca ai lavori suonare la prima nota».