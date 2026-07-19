Patrizia Albanesi vende poesie per sfamare chi non ha niente

Patrizia Albanesi scrive da una decina di anni e vende le sue raccolte di poesie per trasformarle in donazioni. Con la recente pubblicazione “Per viverla la vita”, l’obiettivo è quello di riuscire a dare un sostegno alla mensa di fraternità della Caritas di Piacenza. «Perché il bisogno cresce ogni giorno di più e, come ha scritto Libertà, le offerte sono in caduta libera», spiega l’autrice. E così Albanesi ha dato vita a un progetto di bellezza che non si misura in musei o gallerie, ma nella concretezza di un gesto di cura: vendere la propria poesia per sfamare chi non ha niente. Non è un’operazione di marketing, né un modo per cercare visibilità, ma un dono di speranza che trasforma i versi in un pane che nutre la dignità di chi si trova ai margini.

Ma perché il progetto solidale di Albanesi abbia successo, per aiutare chi si rivolge alla Caritas per avere un pasto caldo al giorno, serve la partecipazione di tanti verso un semplice gesto: andare in edicola a Monticelli, al chiosco tra via Alessandro Manzoni e via Martiri della Libertà, e investire in generosità i 12 euro della raccolta che custodisce sessanta inediti componimenti poetici.