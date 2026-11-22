«Noi qui l’impianto fotovoltaico non lo vogliamo». I residenti di Polignano sono compatti e determinati: c’è un dissenso corale condiviso. «Faremo di tutto, anche azioni concrete, pur di impedirne la realizzazione», dice Lucia Marzaroli. «Raccoglieremo firme, organizzeremo presidi, tutto ciò che è legittimo», aggiunge Emanuela Agnoli.

Le famiglie che abitano lungo la trafficata provinciale 20, nella frazione di San Pietro in Cerro, sono unite nel voler scongiurare l’ipotesi di costruzione di un impianto, di trasformazione di energia solare, su una superficie agricola di 8,3 ettari di proprietà di un lodigiano.

Il progetto ha già ottenuto autorizzazione comunale, evitando un possibile ricorso in tribunale con richiesta risarcimento danni impensabile da sostenere per l’ente locale.