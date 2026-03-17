Ponte sul Po di Castelvetro, degrado non previsto: il progetto cambia

Lavori al ponte sul Po di Castelvetro, modifiche da fare rispetto alle previsioni progettuali della manutenzione straordinaria in corso d'opera. E' quanto emerso dall'incontro tra la Provincia di Piacenza, la Provincia di Cremona e i Comuni di Cremona, Castelvetro e Monticelli, per illustrare modalità e tempi delle opere. Nel complesso si tratta di un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione pari ad oltre 7 milioni di euro (coperti da un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2018), i cui lavori sono stati affidati alla ditta cremonese Paolo Beltrami che nell’estate 2024 ha dato il via ai primissimi interventi.

Più precisamente, è nata l’esigenza di rivedere l’esecuzione degli interventi di rinforzo dei nodi di connessione dei traversi secondari a causa dell’evoluzione dei degradi rispetto a quanto rilevato durante la fase progettuale e dagli approfondimenti effettuati da Anas in conformità alle “Linee Guida Ponti” (come modificate successivamente all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in esame). Di conseguenza, dato il maggior impegno finanziario per la realizzazione di questa nuova soluzione, è emersa la necessità di modificare l’intervento alla sovrastruttura stradale. È stata, quindi, elaborata la modifica contrattuale per proseguire con il cantiere di manutenzione straordinaria nella sua interezza (la sua approvazione è subordinata ad alcuni adempimenti tecnico – amministrativi che si prevede di concludere a breve).

Attualmente sono in corso i lavori di sostituzione delle estremità dei traversi della struttura portante (56 traversi), interventi che non interferiscono con la circolazione stradale e che proseguiranno fino al prossimo autunno. Secondo il progetto illustrato, le opere attese, maggiormente impattanti per l’utenza stradale, riguardano invece il rifacimento della pavimentazione che, diversamente da quanto originariamente previsto, non comporteranno l’interruzione della circolazione, ma soltanto l’istituzione del senso unico alternato dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026. L’intervento riguarda infatti le prime due campate, lato Piacenza, per uno sviluppo di circa 140 metri: nello specifico, la lamiera di sostegno della pavimentazione sarà mantenuta mentre si procederà a rimuovere tutti i materiali sovrastanti, contenenti anche amianto, e a ricostituire il piano viabile, con la messa in opera di un massetto in cemento fibro-rinforzato, e la sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso.

‹‹Ringrazio i tecnici della Provincia, la Direzione dei Lavori e l'impresa esecutrice per l'impegno posto nel ricercare una soluzione volta alla sicurezza ma al tempo stesso a garantire comunque il passaggio dei veicoli, sia pure con senso unico alternato, con indubbi vantaggi per il territorio – dichiara Patrizia Calza, Consigliera provinciale con delega alla Viabilità -, soluzione e risultato che non erano certamente scontati››.

Durante l’incontro gli enti piacentini e cremonesi interessati hanno avanzato preoccupazioni rispetto ai disagi al traffico legati al cantiere provinciale e al futuro cantiere di Anas, richiedendo la gratuità del pedaggio autostradale e un crono programma rispetto al futuro intervento di Anas.

‹‹Il progetto ha cambiato forma, in base all'intervento originario che prevedeva la chiusura totale del ponte per almeno 5 mesi, l'attuale intervento prevederà la limitazione, dunque il senso unico alternato, per circa 3 mesi - conclude la Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli -. Rispetto alle preoccupazioni e alle istanze esposte a questo incontro dagli enti piacentini e cremonesi coinvolti, la Provincia non intende fare mancare al territorio piacentino il proprio sostegno e dà la propria disponibilità a portare, congiuntamente col Cremonese, preoccupazioni e istanze nelle sedi opportune››.