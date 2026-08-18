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Scatoloni e vecchi sanitari abbandonati a San Nazzaro: «Gli ispettori sanzionano»

Nuova segnalazione dei residenti. Il consiglio comunale si è astenuto sul piano rifiuti

Valentina Paderni
|4 ore fa
Atto d’inciviltà documentato da una residente di San Nazzaro
Atto d’inciviltà documentato da una residente di San Nazzaro
1 MIN DI LETTURA
I rifiuti continuano a essere abbandonati nella frazione di San Nazzaro . Una condanna per i residenti, che non possono far altro che indignarsi e segnalare le violazioni. L’ultimo episodio è dell’altro giorno, quando una cittadina ha ripreso con il proprio cellulare cumuli di sacchi e scatoloni ai piedi dei contenitori pubblici per la raccolta differenziata. Tra gli abbandoni, anche sanitari rotti.
L’abbandono dei rifiuti è una criticità che caratterizza l’ampio territorio comunale di Monticelli e il consigliere Leonardo Benedusi ribadisce: «Stiamo lavorando. Le fototrappole ci stanno aiutando. Gli ispettori ambientale stanno sanzionando. A fine anno valuteremo quanti responsabili di illeciti, che possono sfociare anche nel penale, siano stati individuati».
Il non corretto smaltimento costa e ricade su tutti i residenti. Non a caso il servizio dei rifiuti per chi abita a Monticelli è cresciuto di circa il 4 per cento, con conseguenti aumenti sulla bolletta.
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