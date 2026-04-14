Volti giovani alla guida della Pubblica, il 28enne Casaroli nuovo presidente

Cambio di guida nel consiglio direttivo della Pubblica assistenza di Caorso-Castelvetro-Monticelli. Per i prossimi quattro anni, la squadra che guiderà, fino al 2030, i circa cento volontari del sodalizio socio-sanitario si caratterizza per i suoi giovani componenti. Il nuovo presidente è il 28enne Gianluca Casaroli, infermiere dal 2021, attualmente in servizio in pronto soccorso a Piacenza, che veste la divisa arancio da circa nove anni. Con lui ci sono: il vicepresidente Paolo Mezzadri, il 22enne Luigi Apollonio segretario e responsabile comunicazione, il tesoriere Carlo Sperzagni e i consiglieri Michele Serena (di 24 anni), Camillo Cesena, Adamo Andrusiani, Paolo Targon e Giorgio Guaragni.

Lo spirito di servizio e l’attenzione alla comunità che da sempre caratterizzano l’impegno di Casaroli, unite alle sue acquisite competenze in campo professionale, sono il valore aggiunto che il giovane di Caorso mette a disposizione dell’associazione.