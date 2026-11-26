All’uscita del ponte sul Po verso il Basso Lodigiano, lungo il guardrail, sotto la pioggia ancora c’è un cerchione dell’auto di Chiara Patrono e altre tracce dello scontro stradale di domenica sera, in cui la diciottenne ha perso la vita. Poco più avanti, un mazzo di fiori e un cippo ricorda Erik Fetahu, giovane di origini albanesi, residente a Lodi, vittima di un incidente nell’agosto del 2022. Percorrendo ancora qualche metro, un mazzo di fiori rosa veglia il ricordo di un uomo. E' l’unico accenno di colore in una mattina grigia e di pioggia.

Qui, dove più tardi un residente di San Rocco al Porto ci confiderà di avere perso un amico che viaggiava in moto, non c’è un nome specifico, quasi come quei fiori simboleggiassero i tanti, troppi, che dal ponte di Po fino alla fine di San Rocco, per arrivare a Guardamiglio, negli anni hanno perso la vita sulla strada.

C’è un sentimento comune fra le poche persone che sfidando la pioggia sono per strada a San Rocco al Porto. E quel sentimento abita le parole di Angela Nani, edicolante. «Questa strada - dice indicando la direzione della Statale 9 - andrebbe benedetta».