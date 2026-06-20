Leone XIV oggi a Sant’Angelo: «Vieni a suonare? C’è il papa. Pensavo fosse uno scherzo»

«Puoi venire a suonare il 20 giugno allo stadio di Sant’Angelo Lodigiano? C’è una situazione...arriva Papa»: il batterista 38enne Matteo Garioni inizialmente pensava fosse uno scherzo e ora che l’esibizione è imminente ammette che «un po’ di strizza c’è». La telefonata era arrivata da Andrea, batterista del gruppo lodigiano Tesmoforie, chiamato a suonare per la festa finale dei Grest alla quale saranno presenti 2.200 bambini. Gli stessi che alle 18.55 di oggi sventoleranno bandierine gialle per accogliere papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano sulle orme di santa Francesca Cabrini, dopo la visita a Pavia.

Il batterista titolare non può partecipare all’evento e così, un mese fa, si è rivolto all’amico Matteo per sostituirlo, uno scambio di favori che capita tra i musicisti delle varie band. «Sicuramente sarà una giornata particolare, non capita di esibirsi tutti i giorni a un evento al quale partecipa il papa, la normale emozione che c’è prima di salire su un palco in questo caso è molto diversa» commenta il 38enne, fresatore meccanico con la passione per la musica.