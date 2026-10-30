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Scende dall'auto e viene travolto, ventenne muore sulla A1

Tragico incidente nella notte all'altezza di Melegnano, che ha coinvolto un giovane di Caorso

Redazione Online
|3 ore fa
Foto d'archivio
Foto d'archivio
1 MIN DI LETTURA
Un 20enne di Caorso, Thomas Qirjaj, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre sull'autostrada A1all’altezza di Melegnano. Il giovane era sceso dall'auto sulla quale viaggiava, rimasta coinvolta in un incidente, per posizionare il triangolo di soccorso, quando è stato travolto da un Suv in transito.
Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato trasportato all'ospedale Predabissi di Vizzolo, dove qualche ora dopo, a causa delle lesioni gravissime, il suo cuore ha cessato di battere.
La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale.

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