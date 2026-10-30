Scende dall'auto e viene travolto, ventenne muore sulla A1

Un 20enne di Caorso, Thomas Qirjaj, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre sull'autostrada A1all’altezza di Melegnano. Il giovane era sceso dall'auto sulla quale viaggiava, rimasta coinvolta in un incidente, per posizionare il triangolo di soccorso, quando è stato travolto da un Suv in transito.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato trasportato all'ospedale Predabissi di Vizzolo, dove qualche ora dopo, a causa delle lesioni gravissime, il suo cuore ha cessato di battere.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale.